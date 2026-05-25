【マイニンテンドーストア：「Nintendo Switch 2」購入条件の変更】 5月25日より実施

任天堂は5月25日、公式通販サイト「マイニンテンドーストア」において、Nintendo Switch 2の購入に必要な条件を変更した。

本日5月25日より価格が改定されたSwitch2。これまでマイニンテンドーストアでは「2025年12月21日23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること」という購入条件が設けられてきたが、今回これが撤廃されることとなった。

一方で「1つのニンテンドーアカウントにつき『Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）』と『Nintendo Switch 2（多言語対応）』の2種類から各1台ずつ」という購入可能台数の制限は継続。同社は「今後の販売状況に応じて、購入条件や購入可能台数を変更する可能性がございます」としている。

マイニンテンドーストアにおける「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」および「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の販売につきまして、2026年5月25日（月）よりご購入に必要な条件を下記の通り変更いたします。



＜変更前＞

・2025年12月21日（日）23時59分時点で、Nintendo… - 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 25, 2026

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