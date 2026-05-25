【スタバ新作グッズ】推し活でも大活躍のカラータンブラーにバナナモチーフも 夏らしさ全開の日本上陸30周年記念グッズ第2弾が登場
スターバックスが、日本上陸30周年記念第2弾として夏限定グッズを27日から発売する。カラフルなタンブラーや夏らしいメッシュバッグ、日本の夏を描いたシリーズなどがラインアップ。中でも豊富なカラー展開のタンブラーは、自分の“推しカラー”を選べるアイテムとしても注目を集めそうだ。
【画像】推しの色ほしい！スタバの夏全開グッズ全部みせ
今回のグッズは「Brighten Your Every Summer Day」をテーマに、日常使いしやすく、夏気分を高めるアイテムを展開する。注目は「ステンレスTOGOボトルグリッター」（5350円）シリーズ。ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、パープル（オンライン限定）の5色展開で、グリッター加工によるきらめきが特徴だ。スターバックスらしいカップ型のフォルムに加え、真空二重構造による保温・保冷機能も備える。
カラー展開の豊富さから、好きな色や応援している人物のメンバーカラーを選ぶ“推し活”需要とも相性がよさそうだ。近年はライブやイベントにお気に入りカラーのアイテムを持ち歩く楽しみ方も広がっており、日常使いだけでなく外出シーンでも活躍しそうな1本になりそうだ。
夏らしいアイテムでは、バナナモチーフを散りばめた「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ」（850円）も登場する。ストローキャップ「ベアリスタバナナ」（1450円／セット価格）を組み合わせることで、遊び心のあるデザインに仕上がる。
そのほか、日本の夏をテーマにした「Been There Series」では、富士山やひまわり、朝顔、風鈴、流しそうめんなどのモチーフをデザイン。麦わら帽子姿の三毛猫も描かれ、日本の夏らしさを詰め込んだボトルやマグが登場する。
さらに、メッシュ素材を使ったバッグも展開。ボトルの持ち運びにも適したスモールサイズや、大容量のラージサイズなどをそろえ、暑い季節の外出を彩るアイテムとして提案する。
※価格はすべて税込
【画像】推しの色ほしい！スタバの夏全開グッズ全部みせ
今回のグッズは「Brighten Your Every Summer Day」をテーマに、日常使いしやすく、夏気分を高めるアイテムを展開する。注目は「ステンレスTOGOボトルグリッター」（5350円）シリーズ。ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、パープル（オンライン限定）の5色展開で、グリッター加工によるきらめきが特徴だ。スターバックスらしいカップ型のフォルムに加え、真空二重構造による保温・保冷機能も備える。
夏らしいアイテムでは、バナナモチーフを散りばめた「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ」（850円）も登場する。ストローキャップ「ベアリスタバナナ」（1450円／セット価格）を組み合わせることで、遊び心のあるデザインに仕上がる。
そのほか、日本の夏をテーマにした「Been There Series」では、富士山やひまわり、朝顔、風鈴、流しそうめんなどのモチーフをデザイン。麦わら帽子姿の三毛猫も描かれ、日本の夏らしさを詰め込んだボトルやマグが登場する。
さらに、メッシュ素材を使ったバッグも展開。ボトルの持ち運びにも適したスモールサイズや、大容量のラージサイズなどをそろえ、暑い季節の外出を彩るアイテムとして提案する。
※価格はすべて税込