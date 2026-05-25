パイオニアは、「カロッツェリア」ブランドから、車載用スマートフォン（スマホ）クレイドル「SDA-SC600」など3モデルを、2026年6月中旬に同社公式オンラインショップで発売する。

上位2モデルは車内を彩るイルミ搭載

いずれも、エアコンの吹き出し口に簡単に取り付けられるクリップ式のアタッチメントを同梱するほか、スマホをワンタッチで脱着できるマグネットタイプの取付ホルダーを採用する。

スマホの発熱を抑える冷却ファンを搭載したワイヤレスチャージングクレイドル「SDA-SC600」、コンパクトデザインでアルミボディを採用した「SDA-SC400」の2モデルは、最大15ワットのワイヤレス充電が可能な「Qi2」規格に対応する。

同ブランドのロゴをあしらい、車内のインテリアになじむデザイン。「SDA-SC600」は5パターンの光と色で車内を演出するマルチカラーのイルミネーションを、また「SDA-SC400」はブルーイルミネーションを搭載する。

また、充電機能のないシンプルモデル「SDA‑SC200」も用意する。

いずれも価格はオープン。