「国宝級ボディ♡」七瀬なな、『週プレ』ロケ地タイで魅せた大胆圧巻スタイル

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！

七瀬ななが、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号の表紙＆巻頭グラビアに登場！

七瀬なな ©中村和孝／集英社

【プロフィール】

七瀬なな（ななせ・なな）

2000年1月27日生まれ 福井県出身

身長166cm B90 W58 H88

趣味＝バイクツーリング（大型自動二輪） 特技＝アクロバット、アクション（カリ、ジークンドー）

「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022」新人部門グランプリ。現在は俳優として活動中。

公式X【@nna_nanase】

公式Instagram【@nn.nanase】

今号の『週プレ』は、令和最強の文化財級ボディ・七瀬ななの表紙＆巻頭グラビア＆DVD、デビュー15周年・岸明日香の渾身のセクシーカット、韓国美女ゴルファー、アン・シネが8年ぶりに登場！ 共に60周年・週プレと笑点がタッグを組んだスペシャル企画も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

＜特集情報＞

日本列島ナフサショック！「包装クライシス」の切実すぎる現場に、ポテチに続く「白黒パッケージ」を大予測、 600人に緊急アンケート「過去のいじめを今断罪する」のはアリかナシか!? 『THE SECOND』王者・トットに、ドンデコルテのインタビューも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！