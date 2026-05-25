〈「彼女も楽しみにしてくれているんですよね」ド派手な改造車が並ぶイベント会場で“ごく普通っぽいプロボックス”の展示を楽しむ男性の“車へのこだわり”〉から続く

車弄りは自分だけの趣味とは限らない。家族や恋人を持ちながら「理想の愛車」を追求する人々の姿からは、悲喜こもごものドラマが浮かび上がってきた。

【画像】「中古のフェラーリが買える金額」を注ぎ込んだ“ハイエース”の写真がコチラ

今回は、「STYLE BOX MEETING 2026 関東ラウンド」の参加者から、「くっすん」さんをご紹介。



大阪から千葉まで運転してきた「くっすん」さん。翌日はまた朝から大阪で仕事だそう

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憧れのスーパーカーよりもハイエース

去年は万博、万博ってずっと騒がれとったけど、最初は全然興味がなかったんですよ。でも終盤、会社の同僚に誘われて行ったらメッチャよくて、結局4回も行っちゃってね。それからこうして、ミャクミャク様のグッズを集めるようになって。

一番よかったのはやっぱりイタリア館やね。ちょうどフェラーリが期間限定で展示されとって、他の展示物ももう美術館並みで。

そもそもぼく自身、中学生の頃からイタリアの車が大好きなんですよ。免許を取って最初に乗った70のスープラもイタリア車風にしとったし、このハイエースのエアロもスーパーカーっぽい雰囲気に惚れて、乗る前からこれにするって決めとったんです。

これまで5、6台乗ってきましたけど、一番弄ったんは間違いなくこれですね。カスタムのお金だけで、同じハイエースが新車で3台買えるくらい。そんだけあったら、中古のフェラーリなら手が届きそうやけど。

でも、あっちやと2人しか乗れんからね。スーパーへの買い物とか普段使いも、全部これ一台でやっとるんで。ハイエースなら行動範囲も広がるし、疲れたらすぐ寝られる。来週も再来週も、これで大阪から九州のイベントまで自走で行きますよ。

それに、この形と色は世界にこれ一台しかないですから。下手にフェラーリ乗るより、かえって目立つかもしれへんし。

普段は家の前にこのハイエースをそのままドーンと停めとるんですが、最近は地元の小学生界隈で『あの車を見たら幸せになれる』って言われとるみたいで。いや、それドクターイエローやんなって。

小5と小2の息子たちも、この車はえらい気に入っとりますね。この前、代車でノーマルのエスティマを借りたら「普通の車は恥ずかしい」なんて言いよるんですよ。ぼくとしては普通の車の方が、どこでも入れて楽なんですけどね。

妻には「お金かけすぎ」って言われますけど、カスタムそのものには理解がありますね。この黄色に塗り替える時も、色を選んだのは妻ですよ。

サラリーマンなもんで、お金の面はそりゃ大変ですが、「今月はここ弄りたいから頑張らな」ってモチベーションにしてね。今日もイベントが終わったら千葉から大阪まで自走で帰って、明日の朝からまた仕事。車のために頑張らなアカンので。

（鹿間 羊市）