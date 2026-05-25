「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

府中のターフが“聖奈スマイル”で染まった。女性騎手初のクラシック騎乗で注目を集めていた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が、５番人気のジュウリョクピエロを勝利に導き、ＪＲＡ所属の日本女性騎手として初のＧ１制覇を達成した。デビューから５年目、３度目のＧ１騎乗だった。女性騎手のＪＲＡ・Ｇ１勝利は、２５年フェブラリーＳのレイチェル・キング（英国）以来３人目（障害含む）。競馬界に新たな歴史の１ページが刻まれた。

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ジュウリョクピエロと今村聖奈騎手の素晴らしい勝利でした。まず、オークスという大舞台に、今村騎手を信頼して騎乗を任せたことが大きいと思います。昨今は走る馬が出てくると、すぐに外国人をはじめ有力ジョッキーに乗り代わることが多いですからね。

レース運びも見事。スローの流れでも中団のやや後ろの位置から運んで、きっちり折り合っていました。そして直線に入ると、外に出さず馬群の中へ入っていきましたが、そこから行く所、行く所の進路があいて本当にスムーズに馬の間を割ってきました。ゴール前ではルメール騎手とレーン騎手との追い比べに勝って、首差でしたが、きっちり抜け出しました。馬群の中でも全くひるむところがなかった馬に力があることはもちろんですが、外を回さずに馬場の真ん中に進路を取ったジョッキーの判断も良かったと思います。勝てる能力のある馬の力を完璧に出し切ってみせた好騎乗でしたね。

２着のドリームコアはルメール騎手が前めのポジションを取りに行って、最後までしっかりと走り切りました。やはり左回りがいいんですね。２冠を目指した桜花賞馬スターアニスは、遅いペースでずっと引っ掛かっていました。松山君も抑えて我慢させていましたが、直線では外に出すこともできず、いいところがありませんでした。（元ＪＲＡ調教師）