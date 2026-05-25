「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）

小結若隆景が２０２２年春場所以来、３番目の長期ブランクとなる２５場所ぶり２度目の優勝を飾った。本割では藤凌駕を肩透かしで退け、１２勝３敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を押し出しで制した。右膝の大ケガで幕下まで落ち、今場所も右肘のケガにも耐えた。昨年秋場所で逃した大関への起点も作り、昇進への意欲を語った。霧島は本割で宇良を押し倒したが、２場所連続４度目の優勝を逃した。優勝同点の霧島に対しては、浅香山審判部長（元大関魁皇）が次の名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）が綱とり場所になる見解を示唆した。

以下、若隆景と一問一答。

◇ ◇

−優勝を決めた瞬間は。

「ちょっと分からない」

−優勝できたのは。

「一番一番、一生懸命相撲を取った。その積み重ねが結びついたと思う」

−４年ぶり優勝。

「まだ実感がわいてない」

−４年前はコロナ禍で入場制限。満員の国技館で優勝した。

「うれしく思う」

−家族も見に来ていた。

「けがをした時に常にそばで支えてくれた家族の前で優勝できて、うれしい」

−千秋楽をトップタイで迎えた。

「最後まで集中を切らさず、自分らしい相撲を取り切ろうと思った」

−優勝決定戦は素晴らしい内容だった。

「悔いの残らないような、いい相撲を取ろうと思った」

−何が優勝につながったのか。

「一番一番自分らしい相撲を取ろうと思って、集中して土俵に上がった。それが良かったのかなと思う」

−家族からどのように支えられたか。

「今日も朝、こどもたちに『優勝してね』って言われていたので。まあ、優勝した姿を見せられてよかったと思う」

−今度について

「自分の相撲は下からの攻めって常々言っているけど、それをどんどん磨いていきたい」