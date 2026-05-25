24日のブルワーズ戦でパヘスにサイン伝達疑惑

ドジャースのアンディ・パヘス外野手にサイン伝達の疑惑がかけられたことに、デーブ・ロバーツ監督が持論を展開。米スポーツ局「ESPN LA」元記者のエイドリアン・メディナ氏は「全チームがやっている。それも試合における駆け引きの一部だ」と投稿し、ロバーツ監督が赤裸々に現実を語ったことに注目した。

問題のシーンは23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦の4回に起こった。この回、適時二塁打を放ったパヘスは、1死一、二塁で打席に入ったT・ヘルナンデスに、二塁ベース付近から左手をあげて、何かを伝えているかのような動きを見せていた。このパヘスの仕草が、捕手が投手に送るサインを、打席のT・ヘルナンデスに伝えているのではないかという疑惑が浮上した。

「ミルウォーキー・ジャーナルセンチネル」のブルワーズ番を務めるカート・ホッグ記者は自身のSNSで、「4回の場面で、二塁にいたアンディ・パヘスがロバート・ガッサーの握りを把握していた可能性がある。テオスカー・ヘルナンデスの打席を通して、ヘルメットを指したり、片手を伸ばしたりしていた」と伝えた。

パヘスへの疑惑が深まっていると感じたのか、ロバーツ監督は一夜明けた24日（同25日）に取材対応。報道陣の問いかけに「全チームがやっている。（サインをわかっていて）相手にサインを変えさせたり、（本当はわかっていないのに）わかったフリをしたりね。それも試合における、駆け引きの一部だ。（相手）投手にサインがバレていると思わせることができれば、それだけですでに勝利なんだ」と、包み隠さず明かした。

ただ「でも正直言って、私たちはサインを把握していたと思わないよ」とパヘスの疑惑は否定した。米メディアの間で物議を醸したパヘスへのサイン伝達疑惑は、ロバーツ監督の発言を受け、今後どのような展開を見せるだろうか。（Full-Count編集部）