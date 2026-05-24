女優・沢尻エリカが「本名」について語り、ネットは驚きに包まれた。

２３日の日本テレビ系「サクサクヒムヒム」（土曜・後１１時半）にゲスト出演。沢尻への質問で謎に包まれたプライベートに迫った。

「エリカ様がハマった強烈な趣味とは？」という問いには、真冬の滝行と返答。「初めてやったのが、ちょうど１年前の１月…京都に用事があったんですよ。京都にせっかく行くから、周辺でなにかできることないかな？滝行か…ちょっとやってみるかって。気合入れたいなみたいな」。早朝９時から滝に向かい「一人で行って」。すると代打ＭＣのハライチ澤部佑は「爆裂２メートル取り巻きとかいないんですか！？」とびっくり。沢尻は笑いながら「いないです、いないです」と否定し「私、本名沢尻エリカなんで、（滝行のスタッフは）『本物だ…』みたいな」と驚かせてしまったと明かした。

ネットは「えっ、本名なんだ！！」「え、本名が沢尻エリカ！？」「本名が沢尻エリカさんなんだ！それは目立つｗ」「びっくり！本名なんだ！」「芸名みたいな本名だね」とびっくり。

ＭＣのＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介はリアルタイムで視聴しながら自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「『沢尻エリカ』が本名はまじで綺麗すぎる！！」と感想をつぶやいた。