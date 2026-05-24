新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２４日京都大会のＡブロック公式戦で、ロビー・エックス（３１）がティタン（３５）から３勝目を挙げた。

ともに「Ｕｎｂｏｕｎｄ Ｃｏ．（ＵＣ）」に所属する外国人選手同士による同門対決。ここまで５戦全勝とブロック単独首位を走るティタンに対し、ロビーは持ち前のアクロバティックな動きで翻弄する。

シットダウン式パワーボムからのＸ ＥＸＰＲＥＳＳ（変型セントーン）を回避されると、ラ・ランツァ（フットスタンプ）で形勢逆転を許す。それでもジャベ・インモルタルを首固めで切り抜け、旋風脚からハンドスプリング式カッターを発射。最後はＸ ＥＸＰＲＥＳＳで華麗に圧殺した。

バックステージでは「ひとつ言わせてくれ。ティタンはただの仲間じゃない。ただのチームメイトじゃない。兄弟なんだ。そして幸運なことに、今夜は俺が勝った！」と対戦相手との絆を強調。「これで勝ち点６だ。まだ準決勝に行ける可能性はある。まだ決勝へ進むことだってできる。体はまだ少しボロボロだが、それがどうした？ 俺はこの１５年間ずっとそうしてきたように、毎日戦い続けるだけだ」と力強く宣言した。

一方でティタンは痛恨の初黒星。これで両ブロックともに全勝がいなくなった。