実業家・堀江貴文氏（53）が24日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースする高級和牛店「WAGYUMAFIA」での食用菊パフォーマンスを巡る問題で、料理研究家・リュウジ氏（40）に怒りをぶつけた。

ネット上では、同店で撮影された動画が拡散。客がうちわの上にのせた食用菊をあおぎ、カウンターは花まみれになっていた。この件について、リュウジ氏は「最近は食べられる食用菊をばらまいてるんですね、あれおひたしにすると旨いんですが落ちたやつまさか捨ててないすよね。味はまだしも、品性まで失った？」とXで苦言を呈していた。

その後、堀江氏は「WAGYUMAFIAの罪もなきスタッフが、リュウジの煽りのせいでイキったフォロワーたちが、警察や消防、保健所に電凸して対応に大変で本当にめちゃくちゃ迷惑してます。それ認識しててリュウジは煽り続けるのかな？」と投稿。

また「何年も同じことやってて全く炎上しなかったのに、リュウジが奴の情弱フォロワー向けに悪口書いたから炎上したんだろ」「大義名分を振りかざして大して力も持ってない個人とか、世界に挑戦する小さなレストランベンチャーを攻撃するとか卑怯者のやることやろ」と持論を展開していた。