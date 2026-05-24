◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）

プロ初ホームランを放った阪神のドラフト1位ルーキー・立石正広選手。試合後、インタビューに応じました。

待望の一発が生まれたのは、5回に迎えた第3打席。1アウトの場面では梅野隆太郎選手が先制ホームランを放っており、立石選手の前の打者である先発・才木浩人投手が今季初ヒットを放って迎えた、2アウト1塁の場面でした。2打席目までについては「あわせにいくようなバッティングになってしまった」と悔しさも吐露。一発を放った打席についても「ランナーがいて、1本長打が欲しい場面だったので。強いスイングをしようと思った」と振り返りました。

ベンチでは先輩たちから多くの祝福の声をもらったという立石選手。特に佐藤輝明選手から声をかけられたそうで「めちゃくちゃうれしかった」と、顔をほころばせました。

さらに「プロ野球選手になって初めてのホームランなので、これからも忘れないと思いますし。この1本に終わらず、どんどん試合を重ねていく中で増えていったらいいなと思います」とコメント。インタビューの中でも何度も“打席での意識”についてくり返し「これからたくさん試合が続くので、そこで雑にならずに丁寧にこなしていけたら」と、今後へ意気込みました。