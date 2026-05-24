「ただの白髪染め」→ 卒業！！【40・50代】におすすめ「レイヤーボブ × 白髪ぼかし」

白髪を暗く塗りつぶすだけの“白髪染め”から卒業して、自分らしい髪色を楽しんでみませんか？ レイヤーカットで動きを出したボブに、まるで光を操るようなカラーリングを合わせれば、白髪もデザインの一部としてオシャレに見せることができるかも。今回は、40・50代の白髪悩みを解消してくれそうな、「レイヤーボブ × 白髪ぼかし」スタイルをご紹介します。

極細ハイライトがなじむ、ラフなレイヤーボブ

肌なじみの良いベージュカラーをベースに、極細のハイライトを散りばめて白髪を自然にぼかしたレイヤーボブ。トップの毛先をワンカールさせつつ、ベースをプツッと外ハネに仕上げることで、こなれ感漂うヘアスタイルに。ほんのりカジュアルで大人可愛い雰囲気を演出するヘアスタイルは、日常のオシャレを格上げしたい人にオススメです。

くすみカラーで淡くぼかす、ひし形レイヤーボブ

首元でグッとくびれを作り、毛先をくるんと外ハネにした、ヘルシーな印象のひし形レイヤーボブ。グレージュカラー特有の絶妙なくすみ感が、気になる白髪を淡くカモフラージュして、柔らかな透明感へと導いています。メリハリのある立体的なシルエットは、小顔見せまで叶えてくれそうです。

奥行きのある、ブラウンベージュのレイヤーボブ

まろやかなブラウンベージュをまとい、細い毛束がエアリーに動く、立体感のあるレイヤーボブ。ワントーンカラーのような落ち着きもありつつ、淡い陰影が奥行きを演出するカラーリングで、白髪が伸びてきてもデザインの中に溶け込んでくれるはず。トップを内へ、ベースを外へワンカールさせて、上品ながら軽やかなリズムを感じさせるヘアスタイルへ。

上品で都会的なアッシュグレーのレイヤーボブ

アッシュグレー系のカラーが持つ透明感とくすみを活かし、白髪をぼかしつつ、上品な印象を引き出したレイヤーボブ。肩の上でくるんとハネるベースと、ふんわり内側へ流れるトップの対比が、都会的で洗練された印象です。光を透過するような繊細な色合いは、少し重さを残して上品に仕上げたレイヤーボブに清涼感を添えています。

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※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@yuuna__iwama様、@mabashi_hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。