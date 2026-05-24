お笑いコンビ、爆笑問題がMCを務めるTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に24日、生出演。20日に行われた今国会初の党首討論について言及した。

チームみらいの安野貴博党首がゲスト出演。安野氏の持ち時間が3分など、野党党首の持ち時間が少な過ぎるとの指摘を取り上げた。

田中裕二が「かなり話し足りないことがあったそうです」と切り出すと、安野党首は「3分は短いです」とズバリ。田中は「そうですよね、ウルトラマンと一緒ですからね」と例えた。

太田は、「3分はね…我々の漫才、テレビサイズはだいたい5分なんですよね。3分となるとね。ちょっとこれ、一発芸の方がいいかもしれない」とボケ、田中に「我々の話とは違うんで」とツッコまれた。

安野党首はやりとりに笑いながらも、時間の短さをあらまめて強調。「1往復で終わってしまったので」とコメントした。「3分の中でも自分がしゃべられるのは1分半とか2分なので、伝えられることに限界があるなと思いました」と振り返った。

太田は「質問とかって、例えばAIに『3分でまとめて』って聞いたりしたの？」と質問。安野党首は「参考には出してもらいましたけど、全然ダメだったので自分でやりました」と語った。