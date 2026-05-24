極楽とんぼ加藤浩次（57）が23日、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）にMCとして出演。番組冒頭で人生の目標について語った。

番組冒頭で、加藤が自分で定めていることがらについて提示している。アシスタントMCのTBS宇賀神メグアナが「今夜もまいりましょう…通貨のない生活をしてみたい 加藤浩次の人生最高レストラン」とこの日のセリフを読み上げた。

加藤が「俺の夢なんですよ」と話した。女将役の島崎和歌子に「どういうことですか」とその理由について聞かれ「なんかモノ、俺がつくって、農家の方と交換して…」と説明。島崎は「物々交換的な感じ？」と聞き返した。さらに加藤は「で、ガソリンとかも作ったモノを持っていって、入れてもらって…」と語った。常連客役のアインシュタイン河井ゆずるが「ガソリンスタンドに何かモノをもっていって交換してくれるんですか」とツッコミを入れた。加藤は「うん」と素直に肯定。島崎が「何かありました」と尋ねた。加藤は「考えることがあってねぇ〜、いろいろ」と必要以上は語らなかった。島崎は「何かあったんですね…ヘアスタイルもいつもと違う」と話した。宇賀神アナが「（髪の毛が）短くなってますね」と指摘。島崎は「ビミョーに短くしていってます？」と笑いながら話した。