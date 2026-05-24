福岡県八女市星野村で燃え続ける「原爆の残り火」が、現地時間5月24日にハワイの真珠湾で開かれる平和式典でともされます。旧星野村出身の男性によって広島から持ち帰られた「火」。亡き父の思いを受け継ぐ息子は「核兵器のない世の中に」と、式典の開催に思いを寄せています。

【広島から福岡に持ち帰った火】

八女市星野村で受け継がれてきた“広島原爆”の残り火。



この火がともされることになったハワイ・真珠湾での平和式典を前に、5月20日、採火式が行われました。





■ハワイでの式典を主催・佐々木雅弘さん「No more Hiroshima、No more Nagasakiという言葉を発しますと、Remember Pearl Harborという言葉が、まだまだ返ってきます。」その様子を見守った山本拓道さん（75）。拓道さんの父、達雄さんが、原爆で焼き尽くされた広島から、くすぶっていた残り火を星野村へ持ち帰りました。■山本拓道さん「原爆の火だけれども、平和の火として、平和の使者として、いたるところに行って、世界が平和につながっていくことが一番望み。」

原爆が投下された1945年8月6日、陸軍に所属していた達雄さんは広島にいました。



爆心地から離れていたため、一命は取り留めたものの被爆。



しかし、街ではおよそ14万人の命が奪われ、父親のように慕っていた叔父も犠牲となりました。



■山本拓道さん

「遺骨も見つけられない。どこで死んだかも分からない。自分が知っているのは、川の中に顔を突っ込んで死んでいる人、黒焦げになって死んでいる人、半焼けになって。そういう人たちばかり見ているから、あの中のどこかに叔父もいたんだろうと、心が張り裂けるような思いだったろうと思います。」



叔父が生きた証しを何か持ち帰ることができないか。



目に留まったのが、叔父が営んでいた書店の地下でくすぶっていた小さな火です。



達雄さんは持っていたカイロに火種を移し、ふるさとへと戻りました。

【平和のシンボルに葛藤】

終戦から21年後の夏、新聞報道をきっかけに「原爆の残り火」が知れ渡るようになりました。



星野村では「平和の火」とされ、ともされるようになりました。



しかし、達雄さんは、その火がただの“平和のシンボル”とされることには葛藤を抱えていたと、息子の拓道さんは話します。



■山本拓道さん

「いろいろなことをやってきているじゃないですか。みんな集めて油をかけて焼いて、そして腐った死体を川に流して。だからこの火は、あの人たちの“恨みの火”として絶対忘れちゃいかんと、そういう気持ちも、おやじの場合は後でぐっと強くなったんだろうと思います。」



生前、達雄さんは、やむにやまれず取った自らの行いが、胸を締め付けていたことを明かしていました。



■父・達雄さん（当時）

「助けてくれ、助けてくれと言う人を踏んで、念仏唱えて“こらえてくれ”と自分だけ逃げて。結局、人を殺した罪悪感はぬぐいきれない。」



しかし、“恨みの火”のままでは未来の平和につながらないと、達雄さんは「灯火（ともしび）を消さないでほしい」と話すようになりました。

【涙した父】

■山本拓道さん

「これ窯なんですよ。」



星野村で陶芸を営む拓道さん。

今は体の不調もあり休業していますが、38年前、この窯を開いた時の最初の“火入れ”には、父が持ち帰った火が使われました。



そこには、静かに涙する達雄さんの姿がありました。



■父・達雄さん（当時）

「息子があの火をともさせてもろうて、肩の荷も下りたような気がします。」



81年の間、絶やさなかった「原爆の火」。



その火が、日本が奇襲攻撃を仕掛けた太平洋戦争の開戦の地、真珠湾でともされます。

今も各地で起きている争いが一日でも早く終わるように。



その思いが、この式典によって大きなうねりになることを拓道さんは願っています。



■山本拓道さん

「火を一つのシンボルでもいいから使って、平和を訴えていく。核兵器のない世の中を作っていこうという力が大きくなれば、それが一番良いと思います。」

【トルーマン元大統領の孫も参列へ】

そして、5月20日夜。



■樋口淳哉記者

「午後9時すぎです。今、動きだしました。飛行機に星野村の火が載せられています。オリンピックの聖火はチャーター機で運んだ実績はありますが、一般の旅客機で運ぶのは、日本航空に残る記録にはなく、今回が初めてです。」

火を扱う訓練を受けた乗務員の付き添いのもと、「原爆の火」はオイル式の「ハクキンカイロ」に移され、ハワイへと運ばれました。



火は消えることなく無事、ハワイへ到着したということです。



現地時間5月24日に開かれるハワイでの平和式典には、原爆投下を決断したアメリカのトルーマン元大統領の孫も参列します。



式典の最後には、日米の関係者が一緒に火を吹き消し、平和の意味について世界に問いかけたいとしています。



■山本拓道さん

「その火が真珠湾に行くよと。戦争の始まったところに。火を消すということからが平和への出発点になるんだと。おやじも多分、最初の出発だと思ってくれているんじゃないかなと思っています。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月21日午後5時すぎ放送