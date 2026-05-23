西野カナ、ミニワンピ衣装ショットに絶賛の声「平成感が最高」「ヒョウ柄がいい」
【モデルプレス＝2026/05/23】歌手の西野カナが5月23日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースの衣装ショットを公開した。
【写真】37歳平成の歌姫「ヒョウ柄がいい」美脚際立つミニワンピ衣装ショット
西野は「Mステ 楽しかった〜」と記し、5月22日放送のテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時〜）のオフショットを公開。裾にアニマル柄がのぞくデニムのミニワンピースにカウボーイハットをかぶった衣装姿で、スラリとした美しい脚を見せている。また、同番組でコラボした9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）とのショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「平成感が最高」「ヒョウ柄がいい」「カウガール風衣装可愛すぎる」「スタイル抜群」「みんな笑顔で楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳平成の歌姫「ヒョウ柄がいい」美脚際立つミニワンピ衣装ショット
◆西野カナ、ミニワンピ衣装ショット公開
西野は「Mステ 楽しかった〜」と記し、5月22日放送のテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時〜）のオフショットを公開。裾にアニマル柄がのぞくデニムのミニワンピースにカウボーイハットをかぶった衣装姿で、スラリとした美しい脚を見せている。また、同番組でコラボした9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）とのショットも投稿している。
◆西野カナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「平成感が最高」「ヒョウ柄がいい」「カウガール風衣装可愛すぎる」「スタイル抜群」「みんな笑顔で楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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