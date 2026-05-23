4回2死満塁から走者一掃の3点二塁打

【MLB】Wソックス 9ー4 ジャイアンツ（日本時間23日・サンフランシスコ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数1安打2四死球で勝利に貢献した。4回2死満塁から走者一掃の3点二塁打をマーク。ウィル・ベナブル監督も勝負強い一打に目を細めた。

第1打席は三振に倒れたが、4回の第2打席だった。メジャー移籍後初となる死球でチャンスメークすると、打線がつながって5得点を挙げた。このイニングに2度目の打席が2死満塁で回り、左腕ボルッキの外角のスライダーに合わせて走者一掃の3点二塁打を放った。チームはこの回9得点の猛攻だった。

試合後、地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のインタビューに登場したベナブル監督は、村上の打撃を絶賛した。「あの場面で、本当にいい打撃だった。左投手のスライダーを逆方向へ打った。本当にいい打撃だった。質の高い球に対してもダメージを与えられるような、いい状態を続けている」と称賛の言葉を並べた。

村上はこの一打で今季36打点とした。ア・リーグ単独3位に浮上。本塁打は5試合生まれていないが、ライバルの打撃も止まっており、17本塁打は依然として1位。打撃2冠も射程圏に捉えている。（Full-Count編集部）