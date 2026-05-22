ほしのあき、圧巻美脚輝くミニスカコーデに反響「スタイル抜群」「オーラ全開で目が離せない」
【モデルプレス＝2026/05/22】タレントのほしのあきが5月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】一斉風靡した49歳タレント「スタイル抜群」圧巻美脚輝く
ほしのは、レーシーな生地のオーバーサイズの白シャツとバルーンミニスカートのセットアップを着用し、足元やバッグなどを黒で揃えたコーディネートで黒縁メガネやサングラスをかけた姿を動画で公開。スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗すぎる」「ホワイトコーデおしゃれ」「スタイル抜群」「オーラ全開で目が離せない」「ニコニコの笑顔が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】一斉風靡した49歳タレント「スタイル抜群」圧巻美脚輝く
◆ほしのあき、美脚際立つミニスカコーデ公開
ほしのは、レーシーな生地のオーバーサイズの白シャツとバルーンミニスカートのセットアップを着用し、足元やバッグなどを黒で揃えたコーディネートで黒縁メガネやサングラスをかけた姿を動画で公開。スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆ほしのあきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長くて綺麗すぎる」「ホワイトコーデおしゃれ」「スタイル抜群」「オーラ全開で目が離せない」「ニコニコの笑顔が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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