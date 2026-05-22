プリウス、改良間近!? ユーザーの期待値は

2023年に登場した現行「プリウス」（5代目）が近く一部改良を受けると噂され、ユーザーの関心が高まっています。仕様変更の内容をめぐってさまざまな声が上がり、次の動きに注目が集まっている状況です。

ハイブリッド車の象徴として知られるプリウスは、1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして登場して以来、25年以上にわたりエコカー市場を牽引してきました。

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現行の5代目モデルは2023年1月に発売され、歴代のモノフォルムシルエットを受け継ぎつつ、低く構えたスポーティな4ドアスタイルへと刷新されたことで大きな注目を集めています。

ボディサイズは全長4600mm×全幅1780mm×全高1420〜1430mm。

パワートレインは1.8リッター／2リッターのハイブリッドに加え、2リッタープラグインハイブリッドも設定され、燃費は最大32.6km／L（2WD）、PHEVで26.0km／L（WLTC）と実用性の高さも特徴です。

発売後も改良が続き、2025年7月には最上級グレード「Z」で デジタルインナーミラー や 12.3インチディスプレイオーディオplus が標準装備化されるなど、装備の強化が段階的に進められてきました。

一方で、現行プリウスは近く一部改良を控えており、その影響で多くの販売店が受注を停止している状況だといいます。

販売店スタッフによると、今回の改良は「ボディカラーの見直し」「装備の更新」「価格改定」が中心になる見込みとのこと。

とくにブラック系は「アティチュードブラックマイカ」から「ニュートラルブラック」へ切り替わる可能性が高く、「最近のトヨタ車の流れを見ると、ほぼ確実ではないか」と話していました。

各種機能装備については、現在「Z」以外のグレードに搭載されている8インチディスプレイオーディオが、改良によって10.5インチに拡大される可能性や、2025年発売の新型「RAV4」で採用された車載OS また、「エモーショナルレッドII」や「ダークブルー」など一部カラーの廃止が検討されているとの声も聞かれます。

装備面では、Z以外のグレードに搭載されている8インチディスプレイオーディオが10.5インチへ拡大される可能性が指摘されており、新型RAV4で採用された車載OS「アリーン」の導入も取り沙汰されています。

さらに販売店スタッフは、「『ヤリス』や『ヤリスクロス』の一部改良と同じように、装備のアップデートで値上げ分の納得感を持たせる流れになると思います」と話していました。

価格は各グレードで5〜10万円程度の上昇が見込まれていますが、装備強化と合わせて実質的な割高感は抑えられるとの見方が多いようです。

改良前モデルの生産が2026年夏まで続く予定であることから、一部改良モデルの登場時期もそのタイミングに合わせて発表される可能性が高まっています。

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一部改良の報道を受け、ユーザーからはさまざまな反応が寄せられています。

デザインについては「スポーティ路線はそのまま維持してほしい」「現行のシルエットが好きだから大きく変えないでほしい」といった声があり、価格面では「値上げだけはやめてほしい」といった慎重な意見も見られます。

今後の発表に向けて、改良内容への注目度がさらに高まりそうです。