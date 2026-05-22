都内で会見…アイスダンスチームを結成

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんと、女子シングルで2016年世界ジュニア選手権を制した本田真凜さんが22日、カップルを結成してアイスダンス競技に挑戦することを発表した。この日、都内で会見。フランス・アルプス地域で開催される2030年の五輪出場を目指す。アイスダンス転向について、宇野さんは「家族にも言ってなかった」と明かし、隣の本田さんが苦笑いするシーンがあった。

会見場にはテレビカメラ20台、報道陣約100人が集まった。2人はこの日の朝、自身のSNSで現役復帰を表明。会見で改めて現役復帰と、アイスダンス挑戦を報告した。今秋からの競技に出場する事を目指しており、将来的な目標は「2030年のオリンピックに出場することです」と2人で声をそろえて語った。

アイスダンス転向について周囲に相談したかを聞かれ、宇野さんは「僕はそういうことを話す人がいないので…ステファン（・ランビエール氏）には伝えました」とコメント。恩師には明かしていたようだが、「Ice Brave（自身がプロデュースするアイスショー）のメンバーも3日前くらいまで知らないくらい、言わなかったりしていたので」とも語った。

本田さんは振付や指導を受けた関係者のほか「昔から切磋琢磨したり、いろんなことを理解してくれているので」と家族にも話していたという。これを聞いた宇野さんは「家族にも言ってなかったわ」と笑い、隣の本田さんは苦笑いを浮かべていた。



（THE ANSWER編集部）