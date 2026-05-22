名前も姿かたちも異なる野菜、ジャガイモ/ナス/トマトの意外な共通点とは？【植物の話】

ジャガイモ、ナス、トマトの意外な共通点は

分類学を知るとわかる

ふだん食べる野菜には、植物の分類学を知ると、へぇーっと思えることが見えてきます。たとえば、ジャガイモ、ナス、トマトはよく食卓に登場する野菜です。名前も姿かたちも異なる野菜なのですが、じつは、これらは植物学的には、すべてナス目、ナス科、ナス属の野菜なのです。つまりこれらは親類なのです。

しかし、ナス目、ナス科、ナス属といわれても、ナスだけでほかの野菜はどこにいったの？と疑問を持たれたでしょう。じつはナス、ジャガイモ、トマトは、同じナス属の「種」名なのです。ふだん私たちが野菜や花の名前を口にするときは、この種名を使っているわけです。この種名は属名や科名と同じになることも多々あります。

どうしてこのような面倒なことをするのでしょうか。植物の分類方法には長い歴史があります。

植物学の父とされる古代ギリシアのテオプラストス（紀元前4世紀～3世紀）は、その著作『植物誌』で、約500種の植物を分類し、現代の分類学の先駆けとなるような植物分類学を打ち立てました。

その後18世紀になって、やっと合理的で学問的な分類方法である二名法がスウェーデンのカール・フォン・リンネによって提唱されました。二名法は、生物の種の学名の付け方で、ラテン語を使い、属と種の名を並べます。属名は大文字で始め、種名は小文字で始めます。生物分類学の父といわれるリンネ以来、さまざま人によって分類方法が確立されてきました。

こうすることによって、姿かたちや名前を見てもどんな関係があるかわからない生物は、「属」名と「種」名がわかると、少なくとも近い種か遠い種なのかがわかります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 植物の話』

監修：稲垣栄洋 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

植物学者・静岡大学教授。1993年、岡山大学大学院農学研究科（当時）修了。農学博士。専攻は雑草生態学。1993年農林水産省入省。1995年静岡県入庁、農林技術研究所などを経て、2013年より静岡大学大学院教授。研究分野は農業生態学、雑草科学。