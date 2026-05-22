21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が、巨人・泉口友汰について言及した。

泉口は昨季リーグ2位の打率.301をマークするも、今季はここまで打率.214。21日のヤクルト戦も4打数0安打に終わった。

辻氏は「去年の活躍からずっと3番に座って、レギュラーをとった遊撃手。調子が悪くてもというところで、阿部監督が信頼していると思うんですよ。彼が絶対に必要だということで、何かのきっかけで掴んで欲しい。もがいていると思いますけど、技術はあるバッター。ちょっとしたきっかけでグッとくる可能性がありますね。それだけの技術があると思いますよ」と話した。

齊藤氏は「技術面より体のリズムだと思うんですよね。走って体のリズムを作って、バッティングをしてもいいのかな。ピッチャーの調子の悪い時の調整法があったりするので、バッターもそういうところもあるんじゃないかな。１からやるくらいの気持ちで、あれだけ詰まるバッターではない。完全に詰まってしまっている。リズムを変えるのも必要」と自身の見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』