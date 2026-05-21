「ムキムキすぎるルセラフィム」インフルエンサー、宮脇咲良似？ の女装姿を披露！ 「顔は可愛いのに」
インフルエンサーの高垣博之さんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。「『ルセラフィムのサクラに似てる』ってコメントめっちゃきた」女装姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「『ルセラフィムのサクラに似てる』ってコメントめっちゃきた」女装姿
ファンからは「確かにサクラに似てるwwwww」「ムキムキすぎるルセラフィム」「顔は可愛いのに、なんかゴツいんよね」「ピンク髪ガチで似合う」「女装可愛すぎ」「このひろまじ大好き」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「『ルセラフィムのサクラに似てる』ってコメントめっちゃきた」女装姿
「確かにサクラに似てるwwwww」高垣さんは「この写真載せたとき『ルセラフィムのサクラに似てる』ってコメントめっちゃきたけど普通に謝ったほうがいいと思う」とつづり、1枚の写真を投稿。ピンク色のウィッグを被り、女性向けのブラックコーデに身を包んでいます。LE SSERAFIMの宮脇咲良さんが、髪色がピンクだった頃を意識しているのでしょうか。かわいらしさはありつつも、腕の筋肉に目がいきます。
「この韓国アイドル姿でソロラやってほしい」高垣さんが女装した姿は、2025年2月25日に投稿した動画でも見ることができます。ファンからは「ふつうに可愛くなれててすごい」「この韓国アイドル姿でソロラやってほしい」「さすがにあざとすぎ案件」などの声が寄せられ、好評を博していました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)