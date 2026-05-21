英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、リュックサックを背負ったままでも着脱できる新発想の防水ポンチョ「carry poncho（キャリーポンチョ）」を新たに発売する。

今年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、製品開発を行い、ラインアップしている。

同製品は、ハイキングや低山登山といったアウトドアシーンはもちろん、キャンプや野外フェス、旅行など幅広いシーンでの使用を想定して開発したポンチョ。最大の特長は、リュックサックを背負った状態でもスムーズに着脱できる設計。行動中に突然雨が降ってきた場合でも、荷物を下ろすことなく素早く対応できる。



「carry poncho」

さらに、裾にはドローコードを配置し、風が強い状況でも裾のバタつきを抑えられる仕様になっている。実際の使用シーンを想定した、細部まで配慮された設計だという。

素材には、カリマー独自の防水透湿素材を採用。表面にははっ水加工を施し、裏面の特殊ポリウレタン膜が雨の侵入を防ぐことで、悪天候下でも安心して着用できる防水性を確保している。

機能の特徴は、30Lまでのリュックサックを背負ったまま着用可能。環境に配慮したPFH×SフリーのC6はっ水加工になっている。ワンアクションで調整できるフード口アジャスターを搭載した。留め間違いを防ぐ配色仕様の袖口スナップボタンになっている。濡れたままでも収納しやすいロールトップ型スタッフバッグ付き（シームテープ仕様）だという。

同製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗で発売中。

［小売価格］1万4500円（税込）

［発売中］

カリマーインターナショナル＝https://www.karrimor.jp