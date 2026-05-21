ゴールデンウィーク期間中の県内の主な観光施設の入り込み客数は約９９万人で、１日平均で去年より８．４％増加し、ファミリー向け施設を中心ににぎわいを見せました。

県によりますと、４月２９日から５月６日までの８日間における、県内の主な観光施設３２カ所の入り込み客数は９９万３４２２人でした。１日当たりの平均は１２万４１７８人で、去年より８．４％増加しました。連休前半は、悪天候の影響で屋外施設を中心に伸びが鈍かった一方、後半はファミリー向けの遊園施設などで客足が伸びたということです。

最も多かったのは「道の駅まえばし赤城」で、１日平均２万２０６８人。次いで、「道の駅川場田園プラザ」が１万７５００人となりました。また「前橋市中央児童遊園るなぱあく」が５７．８％増、「渋川スカイランドパーク」が３３．６％増、「ＡｕｔｏＭｉｒａｉ華蔵寺遊園地」が２６．９％増となるなど、遊園施設の伸びが目立ちました。

一方、県内の主な温泉地７カ所の宿泊客数は、１日平均１万５４２５人で、去年とほぼ同じ水準となりました。客室稼働率は７２．９％で、去年を０．６ポイント上回っています。最も宿泊客が多かったのは草津温泉で、１日平均６９５３人。伊香保温泉は１７．９％増加した一方、水上温泉郷は２５％減少しました。県によりますと、イラン情勢悪化による宿泊客数への直接的な影響は、特に見られなかったということです。