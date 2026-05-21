ドコモが「5G SA」の月額料金を無料に（写真はコミックマーケット107の会場に設置された車載基地局）

NTTドコモは21日、ドコモやahamoで提供している「5G SA」（StandAlone）の利用料金を0円に改定すると発表した。改定日は5月27日。これにより、キャンペーンによらず永年無料で利用できるようになる。

5G SAは、5G専用の設備を利用して通信するサービス。従来の5G NSAは4G LTEと一部の設備を共用しており、4G通信の混雑の影響を受けることがあった。5G SAでは、4G通信の影響が小さく、ネットワークスライシングなど5Gならではの技術やサービスが提供される。5G SAの利用には、対応機種と対応SIMカードが必要。

これまでも、5G SAの利用に際して費用は発生しなかった。これは、5G SA利用料の月額550円が無料になるキャンペーンが適用されていたためで、27日以降は月額料金自体が発生しない形になる。これにより、同キャンペーンは26日に終了する。

現在5G SAを契約しているユーザーは、手続き不要で「無料の5G SA」として利用できる。2026年6月請求分以降の料金明細から、5G SAの料金は表示されなくなる。

なお、同社は「5G SA」を今後任意加入の有料サービスとして提供する場合があると案内している。その際は、ユーザーが「有料サービスの5G SA」として申し込んだ場合に利用料金がかかるが、26日時点で契約しているユーザーおよび「無料の5G SA」として契約したユーザーは、自動的に有料サービスに移行することはないとしている。