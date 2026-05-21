「濡れるのがイヤ、、」→【3COINS】で対策！ 雨の日の「便利アイテム」
憂鬱になりがちな雨の日は、便利なオシャレアイテムに頼るのが正解。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた雨の日の「便利アイテム」をピックアップ。お手頃価格なので、まとめ買いもアリかも！ 梅雨を迎える前にぜひチェックしてみて。
靴を履いたままでOKの優秀シューズカバー
【3COINS】「ロングシューズカバー：M」\880（税込）
大切な靴を雨から守りたい……！ そんな人におすすめなのが、靴を履いたまま着用できるシューズカバー。サイドジップ付きで脱ぎ履きしやすい仕様です。撥水加工が施されているので雨や泥で靴が汚れにくく、お手入れも楽にできそう。フィット感を高めるゴムベルト付きで着用感も◎ シックなチャコールグレーで、さまざまなコーデと馴染みそうです。
濡れた傘の収納に便利な傘ケース
【3COINS】「伸縮傘ケース」\330（税込）
濡れた傘をストレスフリーに持ち運べそうな傘ケースを発見！ 伸縮タイプのアイテムなので、嵩張りにくく、持ち運びにも便利なアイテムです。ボールチェーン付きなので、使用しないときはバッグなどに取り付けられるのも優秀ポイント。シックなグレーと、女性らしいパープルの2色展開です。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：ミウラ マユ
大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。