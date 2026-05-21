「バナナ アフォガート フラペチーノ®」は、いつまで？

「バナナ アフォガート フラペチーノ®」

ほんのひととき現実から離れるような “とろける時間への逃避行” をテーマに、スターバックスではコーヒーが少し苦手な方も楽しめる「バナナ アフォガート フラペチーノ®」を、2026年5月27日（水）より全国のスターバックスで販売スタート。

「バナナ アフォガート フラペチーノ®」に使われるのは、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で “規格外” として捨てられてしまっていたバナナ、「もったいないバナナ」。

スターバックスが「もったいないバナナ」を使用したフラペチーノを発売するのは、2024年以来2年振り。当時発売されて大人気だった「バナナ ブリュレ フラペチーノ®」のとろりと甘く香り高いバナナ味にハマった方も多いのでは？

商品名「バナナ アフォガート フラペチーノ®」販売期間2026年5月27日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「バナナ アフォガート フラペチーノ®」は、どんな味？

「バナナ アフォガート フラペチーノ®」は、カップの底に「もったいないバナナ」の果肉がたっぷり。さらにミルクにバナナパウダーとクリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎ入れ、エスプレッソショットとクラシックシロップをブレンドしたエスプレッソソースをかけてつくられています。

バナナ果肉の自然な甘みと、焦がしキャラメルを思わせるコーヒーの香りが特徴で、口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さにうっとり。後味にふわりと残るエスプレッソの香ばしさは、まさに大人のデザート♪

まろやかで奥行きのある味わいは、コーヒーが少し苦手な方も楽しみやすい一杯です。



Text：うえのまきこ



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