スキンケアブランド「Yunth」から、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』の特別デザインが登場。

人気の美容液3種が数量限定のパッケージで新たに発売されます☆

Yunth(ユンス) ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』特別デザイン

発売日：2026年6月11日(木)より順次

販売場所：全国のバラエティストア（ロフト、ハンズ、PLAZAなど）

Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド「Yunth(ユンス)」より、ディズニー＆ピクサー作品『トイ・ストーリー』のパッケージが登場。

2026年で日本公開30周年を迎える『トイ・ストーリー』のキャラクターがあしらわれた、数量限定の特別デザインです！

ラインナップは、ブランドを代表する人気美容液「生VC美白美容液」「生VAダーマ美容液」「生AZ美容液」の全3種。

「生VC美白美容液」には「ウッディ」と「ジェシー」、「生VAダーマ美容液」には「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が登場します。

そして、「生AZ美容液」は「リトル・グリーン・メン」こと「エイリアン」のデザイン。

各キャラクターの世界観がパッケージ全体に表現されています☆

さらに、美容液を閉じ込めた個包装パウチにはYunth初のバイカラーデザインを取り入れ、細部まで遊び心を感じられる仕上がりです！

日本公開30周年を迎える今もなお、世代を超えて愛され続ける不朽の名作『トイ・ストーリー』

2026年7月には最新作『トイ・ストーリー5』の公開も控え、再び注目を集めています。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちのように、日常にそっと寄り添うYunthの『トイ・ストーリー』限定パッケージ。

スキンケアの時間に、ワクワクとときめきをプラスしてくれます☆

毎日のケアをより楽しく彩り、大切な人へのギフトにもぴったりの美容グッズです！

生VC美白美容液[医薬部外品](”ウッディ”＆”ジェシー”限定デザイン)

販売名：薬用 ホワイトニングエッセンス PVC a

価格：3,960円(税込)

容量：1ml×28包

使用方法：導入美容液として、毎回の洗顔後、パウチ1包分を乾いた清潔な手に取り、お顔全体に優しくなじませます

「ウッディ」と「ジェシー」の限定デザインで登場するのは、840万個以上(※1)の販売実績を誇る、Yunthブランドの代表的な美容液。

生ビタミンCであるアスコルビン酸を独自処方で閉じ込めた、“使用期限30秒(※2)”の導入美容液です☆

いつでも新鮮な状態で使える個包装パッケージで、高保湿ながらベタつかない、トロッとしたテクスチャー。

有効成分アスコルビン酸(純粋ビタミンC)がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます！

※1：2026年3月末時点

※2：出来立てをフレッシュな状態で使用できるパッケージ（開封後30秒を過ぎて使用しても品質に問題はありません）

生VAダーマ美容液[医薬部外品](”ウッディ”＆”バズ・ライトイヤー”限定デザイン)

販売名：薬用 VAセラム

価格：4,950円(税込)

容量：1g×28包

使用方法：化粧水の後、1包分を手に取り、お肌になじませます

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の限定デザインで登場する美容液には、生レチノール(※1)と、有効成分ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを配合。

プレエイジングケア(※2)美容液として肌荒れを防ぎながら、毛穴の目立ちやシワを改善し、弾むようなハリのある肌へ導きます。

とろみのあるみずみずしいテクスチャーが、お肌に馴染むよう、角質層まですっと浸透する美容液です☆

※1：レチノール油液(ビタミンA 166,667IU/g)(保湿)

※2：年齢に応じたケア

生AZ美容液[医薬部外品](”リトル・グリーン・メン”限定デザイン)

商品名：生AZ美容液

価格：3,960円(税込)

容量：1g×28包

使用方法：化粧水の後、1包分を手に取り、お肌になじませます

「リトル・グリーン・メン」のパッケージに入っているのは、15%の高濃度(※1)生アゼライン酸(※2)を配合した濃密美容液。

さらに、ヒト型セラミド5種類(セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿))が贅沢に配合されています。

肌荒れを防止(※3)するW管理(※3)成分(※4)で肌を引き締め、健やかな肌環境へ導きます。

敏感肌こそ使ってほしい、お守り美容液です☆

※1：Yunth比

※2：アゼライン酸(保湿)

※3：肌を健やかに保つことによる

※4：アゼライン酸(保湿)、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿)

人気の美容液3種が、『トイ・ストーリー』の特別デザインで数量限定販売。

Yunth ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』特別デザインは、2026年6月11日発売です！

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