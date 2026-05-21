【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール ～Exclusive Edition～】 5月22日16時 予約開始 10月 発送予定 価格：35,200円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール ～Exclusive Edition～」を10月に発売する。5月22日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は35,200円。

本商品は、小説『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』に登場するシャア・アズナブルの専用機「ナイチンゲール」を立体化した可動フィギュア。2019年に発売した「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール（重塗装仕様）」をもとに、「Exclusive Edition」として、特徴的な赤い装甲を濃淡2色のマットカラーの彩色で再現し、機体各所に白を基調にしたラインプリントを施している。

大型のMS「ナイチンゲール」を全高約165mmで立体化しており、バインダーを展開した全幅は約400mm、前後幅は約310mmにも至る。一部関節にはダイキャストパーツを使用し、付属の専用台座で正位置と前傾の2パターンでディスプレイできる。武装は10基のファンネルのほか、大型メガ・ビーム・ライフルやビーム・トマホーク、フロント・スカートの隠し腕用を含めた4本のビーム・サーベルが付属する。

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