２１日の東京株式市場は一気にリスクオンに傾き、日経平均株価は６日ぶりに急反騰に転じそうだ。前日まで直近５営業日合計で３４００円以上も水準を切り下げており、リバウンド狙いの買い圧力が一気に高まる公算が大きい。前日は欧州株市場で主要国の株価が全面的に買われ、独ＤＡＸが１．４％高、仏ＣＡＣ４０が１．７％高と上昇率も軒並み高かった。トランプ米大統領がイランとの交渉が最終段階にあると発言したことが報じられ、原油市況の下落を横にらみに半導体関連などが買い戻された。米国株市場ではＮＹダウが大幅反発で一気に５万ドル台を回復。中東有事が収束することへの期待が景気敏感株や金融株など幅広い銘柄に投資資金が流入した。また、引け後に決算発表を控えるエヌビディア＜NVDA＞も堅調で半導体関連株全般が高く、ナスダック総合株価指数は上昇率でダウを上回った。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は４．５％高と値を飛ばした。そして、注目のエヌビディアの決算内容は、５～７月期の売上高や粗利益率見通しが市場予想を上回る好調な内容で、８００億ドル自社株買いも発表した。満額回答に近い決算イベントであったが、引け後の同社の株価は軟調に推移している。東京市場では、これまで売り込まれたＡＩ・半導体関連が一斉に買い戻される展開が予想され、日経平均を押し上げそうだ。１０００円を上回る上昇で６万１０００～６万２０００円台を指向する強調展開が有力視される。



２０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比６４５ドル４７セント高の５万０００９ドル３５セントと大幅反発。ナスダック総合株価指数は同３９９．６４ポイント高の２万６２７０．３５だった。



日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、４月の貿易統計、３月の機械受注、４月の食品スーパー売上高、４月の首都圏マンション販売、実質輸出入の動向など。海外では５月のユーロ圏ＰＭＩ、５月の英ＰＭＩ・独ＰＭＩ・仏ＰＭＩ、米５月のＰＭＩ（Ｓ＆Ｐグローバル調査・速報値）が注目される。このほか、４月の米住宅着工件数、週間の米新規失業保険申請件数、５月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数など。



出所：MINKABU PRESS