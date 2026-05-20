推しの話は止まらない。清原果耶の“推シゴトーク”

6月8日(月)より上演される舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin』にて、自分たちの"理想の家"を探し求める若夫婦の妻・ジルを演じる清原果耶。

2015年にNHK連続テレビ小説『あさが来た』で俳優デビューして以来、『透明なゆりかご』『おかえりモネ』など話題作で確かな演技力を発揮し、映画・ドラマ・CMと幅広く活躍。繊細さと芯の強さを併せ持つ存在感で、次世代を代表する実力派として注目を集める彼女に、いま"推しているもの"について語ってもらった！

――いま"推しているもの"は？

「おにぎりです。元々パンが好きでたくさん食べていたのですが、健康に気を配りたいと思った時に、主食はお米にした方がいいかなと思って。なかでも"おにぎり"がすごく好きなんですよね。幼い頃、習い事に行く時とかに両親がおにぎりを作って持たせてくれていて、お米がおにぎりになるとちょっとワクワクするんです。ここ数ヶ月は結構おにぎりを食べています」

――どんなおにぎりが好きですか？

「白米でも玄米でも、海苔があってもなくても全部好きです。今日の現場にもおにぎりが入っていて最高のお昼でした。今日は大葉味噌の十五穀米おにぎりをいただきました。ここ最近は毎日おにぎりを食べています！」

――パワーになるんですか？

「なんとなく元気になる気がします。それこそ舞台『ジャンヌ・ダルク』の時は稽古場におにぎり3つぐらい持っていっていましたし、結構おにぎりに頼る場面が仕事でもあります」

――好きな具はありますか？

「それは本当に毎日考えているんですけど、やっぱり鮭はいつ食べても美味しいなと思います。最近おいしいなと思ったのはちりめん山椒とか。でもやっぱりお魚が好きなので、サバとか入っていると嬉しいです」

――自分で作るんですか？それとも買いますか？

「どちらもあります。好きなおにぎり屋さんもありますし、贅沢しようと思ったら、宅配でここのおにぎりとここのおにぎりを頼んで...とか食べ比べもします(笑)」

――本当にここ数ヶ月の推しなんですね

「最新の推しがおにぎりです(笑)。去年の秋ぐらいからずっとハマっています！」

清原果耶がまっすぐに語り尽くす"おにぎり愛"

文＝HOMINIS編集部 撮影＝浜瀬将樹

ヘアメイク＝YOSHi.T

スタイリスト＝高木阿友子(※「高」は正しくは「はしご高」)

舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin』公式サイト

公演情報

舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin」

日程：2026年6月8日(月) 〜7月5日(日) ※兵庫、宮崎、新潟、愛知公演あり

会場：シアタートラム

作：フィリップ・リドリー

翻訳：小宮山智津子

演出：白井晃

出演：清原果耶、井之脇海、池津祥子

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