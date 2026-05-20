ただ走るだけ、ただ飛ぶだけ、ただ投げるだけでない陸上競技の魅力を。日本唯一の陸上『雑談』専門Podcast番組Track Town JPN

5月15日配信のTrackTownJPNで春先からここまで落合晃選手の日本記録はじめ日本歴代5位までの記録が出た、云わば「歴史的転換期」を迎えている男子800mの話しをしました。

そのなかでも注目なのが東京2025世界陸上400m代表で、今シーズン800mにチャレンジし、木南記念で日本歴代4位の1分45秒57をマークした中央大学3年の田邉奨選手。

TWOLAPS横田コーチ曰く「400m選手が800mにチャレンジしてこのレベルに来るのは珍しい」とのこと。

その田邉選手をセイコーGGPの会場で取材しました。

5月17日セイコーGGPは400ｍで出場。5月21日からは関東インカレと連戦ですが

（田邉）

今シーズン400ｍ初戦でしたが、400mで出場する関東インカレに向けてペース感を掴みつつ刺激を入れるために出場しました。

ただセイコーＧＧＰは、800のレースに比べるとかなりペースが速いので、ちょっと余裕が無くなり自分の特徴であるラストを伸ばすことが出来ませんでした。

関東インカレは400ｍ個人3本とマイルリレー2本の計5本を走りますが、日本選手権800ｍに向けて高強度のポイント練習という位置づけです。

今シーズン800ｍで勝負！

（田邉）

今シーズン800mをメインに勝負したいと思っています。

去年、世界陸上終わった段階で（※25東京世界陸上代表）、一度800ｍにチャレンジしたいとコーチと相談して800ｍにチャレンジしてます。

来年以降、北京世界陸上とロサンゼルスオリンピックと2年連続でありますが、その時に自分が800mで行くのか、400m続けるのか判断したいと思ってます。

日本歴代4位1分45秒57をマークした木南記念について

（田邉）

800ｍとして今シーズン2戦目でした。ぺーサーが500mで抜けてから1段ギアを上げることを事前のレースプランにしていて、そこに関してはうまく走れたかなと思ってるんですけど、上げ過ぎてしまって足が持たなかったので、ラストまで持たせるためのペース作りにまだまだ修正が必要かなと思っています。

今シーズン男子800mの好記録続出についてどう思っていますか

（田邉）

落合選手のタイムは勿論凄いと認識していますが、一緒に走ったことが無いので、ある意味チャンスも有るかなと思ってます。海外で勝負しているクレイアーロンさん、源さん、松本純弥さんが45秒台出しましたが、自分も出せたので800ｍ強い選手は出せてるのかなという認識です。木南記念ではラストで源選手に抜かれてしまって悔しい思いをしたので、800ｍを主にした選手としっかりラスト勝負出来るように準備をしたいと思ってます。自分が良い走りが出来れば落合選手の日本記録にチャレンジ出来るかなと思っています。

日本選手権、そしてアジア大会に向けて

（田邉）

日本選手権に800ｍで出場するのは初めてですが、自分は本当に800m慣れてないことばかりでうまく走れてないですし、日本選手権予選、準決勝の着取りなどまだまだ自信が無いです。決勝は落合選手中心のレースになると思いますが、自分がどういうレースをしていくのかをしっかり考えて臨めれば、タイムを付いてくるのかなと思ってます。アジア大会はもちろん意識してますが、1分46秒28という派遣設定記録が切れていないので（※木南記念がノングランプリレースのため）どこかで1本出さなきゃいけないというのはあります。まずしっかり自分のいい走りベストな走りをするっていうところが大事なのかなと思ってます。

400ｍ50秒通過のハイペースで押していくようなレースは、自分では余裕度あるので勝負が出来るかなと思っています。

800ｍと400ｍの捉え方

（田邉）

今年は800ｍメインで練習しつつ、400ｍのためのあまり練習はしていません。週5回練習あったら、去年は週3回400ｍブロックで週2回800ｍブロック。今年は逆に400ｍブロックは週1回。800ｍブロックで週4、5回練習してます。

自分の武器は800ｍやる上ではスピードだと思っているので、400ｍスピードは落とさずに800ｍでどれだけ走りに生かせるかを意識して練習しています。

800ｍをやって400ｍに生かせるところは、良い動きを出来るだけロスなく長く動き続けるっていうのが800ｍだと思ってて、400ｍでも良い動きでラストまで走り切れれば、失速を防いでラストまでしっかり勝負出来るかなと思ってます。

400ｍから800ｍへのチャレンジする選手がなかなか居ないことについては、実は陸上の知識はあまり無いのもあって考えたこと無いです。だからチャレンジ出来ないと思ってません。自分の400mは前半のスピードでいつも置かれてしまっていて、後半にマクるレースしか出来てなかったので、400ｍ以上の距離で自分の後半の力が武器になるんじゃないかなと思ってます。

陸上始めたきっかけ

（田邉）

陸上を始めたのは高校2年生の時で、最初は100ｍと200ｍやってたんですが、ちょっと自分とは違うなと思って、400ｍ始めました。そして大学入ったら800ｍやりたかったんですが、入部したのも400ｍで入部したので、1年目、2年目は400ｍをやっていました。

※写真は和田悟志さん