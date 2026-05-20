米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが１９日（日本時間２０日）に放送され、元新日本プロレスのＥＶＩＬ改めＮＡＲＡＫＵが、ＮＸＴ王者トニー・ディアンジェロに警告を放った。

新日本を１月末で退団した元ＩＷＧＰヘビー級王者は、３週前のＮＸＴに初登場。王者ディアンジェロに宣戦布告すると、先週はＷＷＥデビュー戦でリンセ・ドラドに快勝した。１７日には同じＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイと結婚していたことを公表し、大きな反響を得た。

この日は自身のＸに動画を投稿し「さあ、ついに着いたぞ。これから何が起こるかは、今夜明らかになる」と、英語で言って高笑いを決めた。バックステージで、ディアンジェロがＮＸＴ北米王者マイルズ・ボーン、ＮＸＴ女子王者ローラ・ヴァイス、ＮＸＴ女子北米王者テイタム・パクスリーと自分たちのタイトルについて話していたところ、「ハハハハッ！」と高笑いが聞こえてきた。

サングラス姿のＮＡＲＡＫＵはＮＸＴ王者に近づいて対峙。「Ｅｖｉｌ（悪）はお前が最も予期しない時に襲いかかってくる」と英語でメッセージを送ると、きびすを返して去っていった。ベルトを肩に下げたディアンジェロは脅迫めいた警告にも微動だにせず、ＮＡＲＡＫＵの後ろ姿をにらみつけた。

わずかの間の登場ながら強烈な存在感を発揮。果たしてＮＡＲＡＫＵはＮＸＴ王座取りへいつ直接行動に出るのか。注目が集まる。

ＮＸＴは日本国内では「ＡＢＥＭＡプレミアム」にて視聴可能。