◇ナ・リーグ カブス ― ブルワーズ（2026年5月19日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。3試合連続安打をマークした。

ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキーに対し、0―3とリードされた4回2死走者なしの第2打席で右前打を放った。101.3マイル（約163キロ）の速球をファールした2ボール2ストライクから、88.4マイル（約142.3キロ）のカーブを流し打って一、二塁間を破るチーム初安打。カブス打線は最速101.5マイル（約163.3キロ）をマークしたミジオロウスキーに、4回まで7三振を奪われている。

鈴木も初回2死一、二塁の第1打席は空振り三振。101マイル（約162.5キロ）、101.2マイル（約162.9キロ）の速球を連続でファールしたあと、94.6マイル（約152.2キロ）の外角スライダーにバットが空を切った。

鈴木は前日18日（同19日）のブルワーズ戦で4打数2安打。ナ・リーグ中地区首位のカブスは今永昇太投手（32）が今季ワーストの4回1/3を8失点で降板し、3―9で敗れてブルワーズに0.5ゲーム差に迫られていた。

メジャー2年目のミジオロウスキーは、5月は3試合に登板して計18回1/3無失点。8日（同9日）のヤンキース戦では、先発投手としてスタットキャスト導入後最速となる103.6マイル（約166.7キロ）を計測し、今季のフォーシーム平均球速は99.6マイル（約160.1キロ）となっている。