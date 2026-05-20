グーグルは、新たなインテリジェントショッピングカート「Universal Cart」を発表した。米国において今夏よりGoogle検索およびGeminiアプリで提供が開始され、順次YouTubeやGmailにも展開される。複数販売事業者を横断して商品をカートに追加でき、AIにより価格変動の追跡や互換性のチェックを自動で行う。

グーグルは、ユーザーに代わりAIが自律的にタスクをこなす「エージェント型コマース」の基盤構築を進めている。毎日10億回以上利用されるGoogleのショッピング機能と、600億以上の製品リストを持つショッピンググラフを組み合わせ、より高度な購買体験の提供を目指す。

Universal Cartはその中核となる機能。ユーザーはGoogle検索、Gemini、YouTube、Gmailなどを閲覧しながら、どのサービスからでもシームレスに商品をカートに追加できるようになる。

商品をカートに追加すると、バックグラウンドで「Gemini」が稼働する。価格履歴を分析し、値下げや再入荷の通知を自動で送信。自作パソコンのパーツを複数の小売店からカートに入れた場合、パーツ同士の非互換性を事前に検知して代替品を提案するなど、高度な推論も行われる。

マザーボードとCPUをカートに入れる

カート内のCPUとマザーボードは互換性がないと知らせてくれる

Googleウォレットと連携し、ユーザーの決済手段の特典やポイント情報を読み取り、最もお得な購入方法も提示する。決済は、Universal Commerce Protocol（UCP）を通じてGoogle Payで完了するか、各販売事業者のサイトへ移行して行う。

最もお得な購入方法を提示

初期段階では、Nike、Sephora、Target、Walmartなどのブランドでチェックアウト機能を利用できる。

Google Payで決済することもできる