キュラソー代表W杯メンバー発表!! 史上最少人口で初出場、78歳最高齢監督が電撃復帰、日本人同僚は0キャップ選出
キュラソーサッカー連盟は18日、北中米ワールドカップに臨むキュラソー代表メンバーを発表した。これまで代表未出場で日本人FW小川航基とMF佐野航大とチームメートのMFデベロン・フォンビル(NECナイメヘン)が0キャップのままメンバー入りを果たした。
キュラソーは北中米カリブ海予選を勝ち抜き、W杯は今大会が初出場。人口約15万人の小さな国で、人口史上最少でのW杯出場となる。
オランダから国籍変更した元マンチェスター・UのFWタヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)、元ウエスト・ハムのMFレアンドロ・バクーナ(ウードゥル)、レアンドロの弟のMFジュニーニョ・バクーナ(フォレンダム)らが中心選手。チームを率いる今大会最高齢78歳のディック・アドフォカート監督は今年2月下旬に娘の健康問題を理由に一度は辞任したが、今月に入って再び電撃復帰していた。
E組のキュラソー代表は本大会初戦でドイツと対戦した後、エクアドル、コートジボワールと戦う。
キュラソー代表メンバーは以下のとおり
▽GK
タイリク・ボダク(テルスター)
トレボー・ドールンブッシュ(VVVフェンロー)
エロイ・ローム(マイアミFC)
▽DF
リーチェドリー・バゾアー(コンヤスポル)
ジョシュア・ブレネト(カイセリスポル)
ロション・ファン・エイマ(バールバイク)
シェレル・フロラヌス(ズウォレ)
デベロン・フォンビル(NECナイメヘン)
ユリアン・ガーリ(アブハ)
アルマンド・オビスポ(PSV)
シュランディ・サンボ(スパルタ・ロッテルダム)
▽MF
ジュニーニョ・バクーナ(フォレンダム)
レアンドロ・バクーナ(ウードゥル)
リバノ・コメネンシア(チューリヒ)
ケビン・フェリダ(デンボス)
アルジャニー・マルサ(ロザラム)
タイリース・ノスリン(テルスター)
ゴドフリード・ロエメラトエ(バールバイク)
▽FW
ジェレミー・アントニース(キフィシア)
タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)
ケンジ・ゴレ(マッカビ・ハイファ)
ソントイェ・ハンセン(ミドルスブラ)
ジェルバン・カスタニール(トレンガヌ)
ブランドリー・クワス(フォレンダム)
ユルゲン・ロカディア(マイアミFC)
ジェアール・マルガリータ(ベフェレン)
キュラソーは北中米カリブ海予選を勝ち抜き、W杯は今大会が初出場。人口約15万人の小さな国で、人口史上最少でのW杯出場となる。
オランダから国籍変更した元マンチェスター・UのFWタヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)、元ウエスト・ハムのMFレアンドロ・バクーナ(ウードゥル)、レアンドロの弟のMFジュニーニョ・バクーナ(フォレンダム)らが中心選手。チームを率いる今大会最高齢78歳のディック・アドフォカート監督は今年2月下旬に娘の健康問題を理由に一度は辞任したが、今月に入って再び電撃復帰していた。
キュラソー代表メンバーは以下のとおり
▽GK
タイリク・ボダク(テルスター)
トレボー・ドールンブッシュ(VVVフェンロー)
エロイ・ローム(マイアミFC)
▽DF
リーチェドリー・バゾアー(コンヤスポル)
ジョシュア・ブレネト(カイセリスポル)
ロション・ファン・エイマ(バールバイク)
シェレル・フロラヌス(ズウォレ)
デベロン・フォンビル(NECナイメヘン)
ユリアン・ガーリ(アブハ)
アルマンド・オビスポ(PSV)
シュランディ・サンボ(スパルタ・ロッテルダム)
▽MF
ジュニーニョ・バクーナ(フォレンダム)
レアンドロ・バクーナ(ウードゥル)
リバノ・コメネンシア(チューリヒ)
ケビン・フェリダ(デンボス)
アルジャニー・マルサ(ロザラム)
タイリース・ノスリン(テルスター)
ゴドフリード・ロエメラトエ(バールバイク)
▽FW
ジェレミー・アントニース(キフィシア)
タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)
ケンジ・ゴレ(マッカビ・ハイファ)
ソントイェ・ハンセン(ミドルスブラ)
ジェルバン・カスタニール(トレンガヌ)
ブランドリー・クワス(フォレンダム)
ユルゲン・ロカディア(マイアミFC)
ジェアール・マルガリータ(ベフェレン)