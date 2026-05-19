　キュラソーサッカー連盟は18日、北中米ワールドカップに臨むキュラソー代表メンバーを発表した。これまで代表未出場で日本人FW小川航基とMF佐野航大とチームメートのMFデベロン・フォンビル(NECナイメヘン)が0キャップのままメンバー入りを果たした。

　キュラソーは北中米カリブ海予選を勝ち抜き、W杯は今大会が初出場。人口約15万人の小さな国で、人口史上最少でのW杯出場となる。

　オランダから国籍変更した元マンチェスター・UのFWタヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)、元ウエスト・ハムのMFレアンドロ・バクーナ(ウードゥル)、レアンドロの弟のMFジュニーニョ・バクーナ(フォレンダム)らが中心選手。チームを率いる今大会最高齢78歳のディック・アドフォカート監督は今年2月下旬に娘の健康問題を理由に一度は辞任したが、今月に入って再び電撃復帰していた。

　E組のキュラソー代表は本大会初戦でドイツと対戦した後、エクアドル、コートジボワールと戦う。

　キュラソー代表メンバーは以下のとおり

▽GK

タイリク・ボダク(テルスター)

トレボー・ドールンブッシュ(VVVフェンロー)

エロイ・ローム(マイアミFC)

▽DF

リーチェドリー・バゾアー(コンヤスポル)

ジョシュア・ブレネト(カイセリスポル)

ロション・ファン・エイマ(バールバイク)

シェレル・フロラヌス(ズウォレ)

デベロン・フォンビル(NECナイメヘン)

ユリアン・ガーリ(アブハ)

アルマンド・オビスポ(PSV)

シュランディ・サンボ(スパルタ・ロッテルダム)

▽MF

ジュニーニョ・バクーナ(フォレンダム)

レアンドロ・バクーナ(ウードゥル)

リバノ・コメネンシア(チューリヒ)

ケビン・フェリダ(デンボス)

アルジャニー・マルサ(ロザラム)

タイリース・ノスリン(テルスター)

ゴドフリード・ロエメラトエ(バールバイク)

▽FW

ジェレミー・アントニース(キフィシア)

タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)

ケンジ・ゴレ(マッカビ・ハイファ)

ソントイェ・ハンセン(ミドルスブラ)

ジェルバン・カスタニール(トレンガヌ)

ブランドリー・クワス(フォレンダム)

ユルゲン・ロカディア(マイアミFC)

ジェアール・マルガリータ(ベフェレン)