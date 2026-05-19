カスハラ客を退散させたのは、一人の客の「勇気」。デパートの現場で起きた、忘れられない奇跡の記録【作者に聞く】

カスハラ客を退散させたのは、一人の客の「勇気」。デパートの現場で起きた、忘れられない奇跡の記録【作者に聞く】