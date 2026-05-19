カスハラ客を退散させたのは、一人の客の「勇気」。デパートの現場で起きた、忘れられない奇跡の記録【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「お前なんかクビだからな」「もっと可愛い子が売らないと」。接客業に従事していると、時に人格を否定するような言葉の暴力に晒されることがある。そんな絶望的な状況下で、一人の「客」が差し伸べたあまりにスマートな救いの手が、2026年5月現在、SNSで19万超の「いいね」を集め、大きな感動を呼んでいる。タジマオオカ(@pu92yu)さんの実録漫画だ。
■「あぁいう人、嫌いなのよね」。一見クレームのような“助け舟”に隠された、マダムの真の気品
マダムの「急いでるんだけど！」という一言に、気まずくなったクレーマーはそそくさと退散。その後、マダムが静かに告げた「あぁいう人嫌いなのよね」という言葉で、タジマさんは彼女がわざと割って入ってくれたことを知る。
タジマさんは当時の心境を、「呆気にとられましたが、ありがたい気持ちと同時に、お客様にここまでさせてしまった申し訳なさでいっぱいでした」と振り返る。一見すると厳しい言い方であっても、声のトーンや雰囲気から、それが自分への怒りではないことがすぐに伝わったという。「同業者か、接客の経験がある方だったのかもしれません」と語るタジマさんにとって、そのマダムの自然な振る舞いは、今も忘れられない「憧れの姿」として胸に刻まれている。
■カスハラが社会問題化する現代。「人っていいな」と思える瞬間が、販売員を支える唯一のモチベーション
近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻な社会問題となる中、このエピソードは「第三者によるスマートな介入」の可能性を提示している。理不尽な暴言に立ち向かう店員を守ったのは、同じ「お客様」という立場の人の勇気だった。
タジマさんは、「多くの方は良識のある優しいお客様。そういった方々と出会えることが、仕事を続けるモチベーションになっている」と語る。助けてくれたマダムはお礼を伝えると、特に多くを語ることなく、風のようにその場を去っていったという。その引き際の美しさもまた、多くの読者が「素敵すぎる」と称賛する理由だ。殺伐としがちな現代の接客現場に、一筋の光を照らすような実話である。
■取材協力：タジマオオカ(@pu92yu)
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