¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËACL2Í¥¾¡¤òÊó¹ð¡¡GÂçºå¡¢ËÜµòÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î²¼°ÌÂç²ñ¡¢ACL2¤òÀ©¤·¤¿GÂçºå¤¬18Æü¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ä¥É¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢ËÜµòÃÏ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Ìó8Àé¿Í¤ò¾·¤¤¤ÆÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥Î¡¦¥í¥Ê¥ë¥É¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤ò1¡½0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Ìµ¼ºÅÀ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿18ºÐ¤ÎGK¹ÓÌÚ¤ä¼ç¾¤ÎÃæÃ«¤é¤¬´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÄ¾¹Ô¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ÃæÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍ¥¾¡¤òµ¡¤Ë¶¯¤¤¥¬¥ó¥Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£