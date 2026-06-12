11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、17歳の女子高校生の遺体が見つかった事件で、警察は元交際相手の19歳の少年を殺人の疑いで逮捕しました。警察などによりますと、11日午前2時ごろ、神奈川県相模原市の相模川近くにある橋の下で、隣接する座間市に住む高校3年生の佐藤唯来さん（17）の遺体が見つかりました。佐藤さんは10日夕方、「元交際相手と会いに行く」と言って外出しましたが、夜から行方が分からなくなり、携帯電話の