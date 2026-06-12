北海道・苫小牧警察署は2026年6月11日、危険運転致傷の疑いで住所不定のアルバイト従業員の男（50）を逮捕しました。男は2026年3月3日午後11時ごろ、苫小牧市植苗の路上で、普通乗用車を運転中、男性（56）が運転する軽乗用車の通行を妨害する目的で、幅寄せ行為などを繰り返し、衝突を回避した男性にけがをさせた疑いが持たれています。3月3日午後11時ごろ、「今あおられている」と被害にあった男性から110番通報がありました。警