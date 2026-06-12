●ロッキーズ3−9カブス○＜現地時間6月11日クアーズ・フィールド＞シカゴ・カブスが2桁安打の快勝を収め、敵地3連戦のスイープ負けを回避。鈴木誠也外野手（31）は「6番・右翼」でフル出場し、メジャー1年目から5年連続となるシーズン2桁本塁打に到達した。1点先制を許した直後の4回表、鈴木が一死満塁の好機で第2打席。先発右腕フェルトナーの内角高めに浮いたスライダーを豪快に振り抜くと、その瞬間に本塁打を確