日本の主力ロケット・H3ロケット6号機が12日午前9時53分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。 機体は予定された軌道に到達し、打ち上げは成功しました。 大学や民間企業が開発した小型衛星6基も、順次、軌道へと投入される予定です。今回は低コスト化のため、ロケット両脇の補助ロケットを使わず、メインエンジンを2基から3基に増やしています。国産の大型主力ロケットととしては初めての試みで、打