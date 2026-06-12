気づけば、2026年もまもなく半年が経過。そんな節目の6月。12日と13日は、2日続けてラッキーデーです。一年の前半を振り返り、後半をより充実させるための絶好のタイミング。水晶玉子さんおすすめの開運アクションをご紹介します。一年の前半を振り返り、後半に向けてリスタート！6月は一年の折り返し地点。これまでにチャレンジしてきたこと、まだ手つかずの目標を見直すタイミングです。やりたいことをリストにしてみたり、新し