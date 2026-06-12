日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１２日、サッカーＷ杯北中米大会が開幕したことを報じた。番組ではＷ杯の同局系スペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真のインタビューを放送。山本紘之アナウンサーが「他の試合も含めて朝早かったりするじゃないですか。結構みんな大変ですね」と竹内を気遣った。しかし竹内は「関係ないっすね」とバッサリ。「だって選手たちはそこで戦っているわ