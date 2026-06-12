ニューカッスルが新ユニフォームを発表イングランド1部ニューカッスル・ユナイテッドが2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。その斬新なデザインに「アビスパのアウェイユニっぽいな」と注目を集めている。エディ・ハウ監督が率いるニューカッスルは近年大型補強で躍進を遂げているが、今季のプレミアリーグでは12位に終わった。主力選手であるイングランド代表FWアンソニー・ゴードンがスペイン1部バルセロナへの移籍