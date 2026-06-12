スズキの新型「軽バン」に熱視線！スズキは2026年3月9日、軽商用バッテリーEVの新型モデル「eエブリイ」を発表しました。電気自動車（EV）ならではの静かさやスムーズな走りに注目が集まるなか、実際の販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスズキの新型「軽バン」です！（30枚以上）エブリイの歴史は古く、1964年に登場した「キャリイバン」をルーツに持っています。1982年