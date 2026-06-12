お昼の12時、会社員にとって一息つける時間のはずだが、職場の空気によっては、スムーズに休憩に入れないようだ。ガールズちゃんねるに6月4日、「【職場】12時（昼休憩開始時刻）ぴったりに休憩をとる人がいない【気まずい】」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主の会社は12時〜13時が昼休憩だが、ぴったり行動するのはトピ主だけ。周囲は10分〜30分遅れて休憩に入り、13時には仕事を再開するという。つまり、多くの人は1