元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が、世間を騒がせた“借金5億円”の真相を明かした。【映像】「5SLDK、冷や汗出る家賃」の鄭大世自宅6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）に登場した鄭大世。2006年に大学を卒業後、日本のトップリーグJ1・川崎フロンターレに入団すると、強靭なフィジカルと高